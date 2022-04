NBA: Würzburger Kleber führt Dallas Mavericks zum Playoff-Sieg

Alles wieder ausgeglichen

Das erste Spiel gegen Utah Jazz hatten die Mavericks noch verloren, umso wichtiger, dass sie im zweiten Anlauf ausgleichen und so die Chancen auf die zweite Runde wahren. Am Ende steht ein 110:104 zu Buche und Kleber reist "mit einem hervorragenden Gefühl" nach Utah, wo nun die nächsten zwei Spiele in Salt Lake City gegen Utah Jazz anstehen. Wer zuerst vier Siege hat, ist weiter. Den Mavericks stehen also wieder alle Türen offen.