NBA: Maximilian Kleber und der Traum vom Meisterring

Eine EM-Bronzemedaille hängt nicht in Maximilian Klebers Trophäen-Sammlung - dafür soll bald vielleicht ein NBA-Meisterring an seinem Finger stecken. Ganz bewusst opferte der Würzburger Basketball-Profi, den eine Knöchelblessur lange plagte, die Teilnahme an der Heim-EM, um richtig fit zu sein, wenn in dieser Woche die NBA-Saison startet. Seine Dallas Mavericks gehören dann zu den Mitfavoriten.

Die Meisterschaft mit den Mavericks, sie wäre ein Traum. "Wir werden nicht mehr unter dem Radar laufen, wie wir es wahrscheinlich letztes Jahr hatten. Sondern Teams kommen, um uns zu schlagen", sagt Kleber in einem Interview mit dem Sportinformationsdienst.

Dallas bei den Experten auf der Favoritenliste

Waren die Mavericks in der Vorsaison erst in den Conference Finals am späteren Meister Golden State Warriors gescheitert, lechzen sie diesmal nach mehr. Natürlich, so Kleber, wolle Dallas wieder in die Play-offs: "Und dann muss man einfach Serie für Serie abwarten."

In Sachen Meisterschaftsanwärter wagt sich der 2,08-Meter-Hüne sogar etwas aus der Deckung. "Ich würde jetzt gerne Dallas sagen. Aber ich glaube, da sind noch ein paar andere starke Teams dabei. Viele Leute haben die Los Angeles Clippers auf dem Radar mit Kawhi Leonard, der wieder zurück ist", sagt der Power Forward, doch insgesamt sei die Konkurrenz diesmal "extrem schwierig einzuschätzen". Gehandelt werden von Experten u.a. auch Titelverteidiger Golden State Warriors, Rekord-Champion Boston Celtics und die Milwaukee Bucks um den griechischen Superstar Giannis Antetokounmpo.

Schon der zweite Würzburger in Texas

Verstecken müssen sich die Mavericks um ihren Superstar Luka Doncic aber keinesfalls. Wenn Kleber und Co. in der Nacht zum kommenden Donnerstag (4.00 Uhr) bei den Phoenix Suns in die Spielzeit starten, beginnt für den Deutschen sein mittlerweile sechstes NBA-Jahr. Fast immer mit dabei: Dirk Nowitzki, der mittlerweile als Berater für die Mavs tätig ist. "Dirk ist hier in Dallas aktuell die ganze Zeit da. Er ist auch im Training sehr viel dabei. Da sehen wir uns fast jeden Tag", erzählt Kleber.

Nowitzkis Status besitzt er in Dallas natürlich noch nicht, doch man schätzt Kleber in Texas, obwohl er weniger der Mann für die großen Moment oder aberwitzige Statistiken ist. Gerade erst verlängerte der Klub Klebers Vertrag vorzeitig um drei Jahre bis 2026. In dieser Zeit wird er insgesamt 33 Millionen Euro verdienen.

Klebers Mehrwert: Dreier und Defense

Nicht schlecht für im Schnitt 7,1 Punkte und 4,8 Rebounds - so viel hat Kleber in seiner bisherigen NBA-Karriere aufgelegt. Doch der 30-Jährige, der in Veitshöchheim das Basketballspielen lernte und später für Würzburg in der Basketball-Bundesliga (BBL) debütierte, kennt seinen Wert genau.

"Wenn ich auf der Fünf spiele und im 'Pick and Pop' den gegnerischen Fünfer aus der Zone herausziehe, bekomme ich in vielen Fällen gar nicht den Wurf. Aber es öffnet eben das Feld für die ganzen Guards, die dann zum Korb gehen können, ohne dass ein großer Gegenspieler kommt", erklärt Kleber. Auch defensiv habe er "viel Einfluss, weil ich einer unserer Top-Verteidiger bin und sehr viel aushelfen kann".

Lovis Binder, Host von NBA Overtime, dem Basketball-Kanal der Sportschau, traut Kleber ebenfalls eine gute Rolle zu. Er sagt: "Maxi Kleber wird wie bisher mit seiner Defense und seinen Dreierwürfen eine wichtige Rolle im System der Mavs spielen." "3 and D" nennt man in den USA den Spielertyp Klebers, der extrem gefragt ist: Also die Spezialisierung auf Drei-Punkte-Würfe und gute Defensivarbeit.

Über EM-Bronze gefreut

Um diese Qualitäten einzubringen, muss Kleber jedoch bei 100 Prozent sein. Doch in der abgelaufenen Saison machte der Knöchel Probleme. Kleber spielte dennoch eindrucksvolle Play-offs, bezahlte dies aber mit der verpassten Heim-EM. "Geschmerzt hat es nicht, ich habe mich einfach gefreut", sagt Kleber über den Bronze-Coup seiner Nationalmannschaftskollegen, "weil es für den deutschen Basketball sehr gut ist." Das würde auch für einen NBA-Champions namens Maximilian Kleber gelten.