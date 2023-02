NBA: LeBron James bricht historischen Punkterekord

James: "Habe das Gefühl, dass ich der Beste bin"

Unter den Zuschauer war auch der Mann, von dem James den Rekord gerade übernommen hatte - NBA-Legende Kareem Abdul-Jabbar. "LeBron hat dieses Spiel von Anfang an dominiert. Er macht das seit fast 20 Jahren. Man muss ihm Respekt zollen, wie er dominiert und wie er seine Teams zu Meisterschaften geführt hat. LeBron hat seine Teams wirklich geführt, er bringt seine Mitspieler hinter sich", sagte dieser später beim Fernsehsender TNT.

Und James selbst brach auf dem Court in Tränen aus. Nach dem Spiel wurde er gefragt, ob er nun der beste Spieler aller Zeiten sei. Eine ewige Debatte. James, Michael Jordan, oder doch ein anderer? "Jeder hat seinen Favoriten, jeder entscheidet das für sich selbst. Ich weiß, was ich gebracht habe, und ich habe das Gefühl, dass ich der Beste bin, der dieses Spiel je gespielt hat. Aber es gibt so viele großartige Spieler, und ich bin froh, dass ich Teil des Ganzen bin", sagte James.

James will noch mit seinen Sohn in der NBA spielen

Das Spiel selbst geriet im Anschluss in den Hintergrund – und die Lakers verloren. Eine Niederlage, die sich rechen könnte. Denn obwohl James auch mit 38 Jahren noch immer einer der besten Spieler der Liga ist, will es in dieser Saison für die Lakers nicht laufen. Es droht ein Verpassen der Play-offs.

An ein Karriereende denkt James, der noch mit seinem Sohn Bronny zusammen in der NBA spielen möchte, noch lange nicht. "Ich werde ein paar weitere Jahre spielen. Es geht nur um meinen Kopf", sagte James. Er habe immer noch das Gefühl, dass er dabei helfen könne, Meisterschaften zu gewinnen. "Es ist eine Freude, seit 20 Jahren in dieser Liga zu spielen."