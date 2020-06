Nawaro gegen Rote Raben - Gaudi-Turnier aus dem Homeoffice

Weil wegen der aktuellen Corona-Regelungen keine Bundesliga-Volleyballspiele erlaubt sind, haben sich die niederbayerischen Bundesliga-Clubs Nawaro Straubing und Rote Raben Vilsbiburg zu einem Gaudi-Turnier verabredet. Allerdings spielt jeder für sich im Homeoffice und die Fans können das Turnier im Internet verfolgen.

Gaudi-Disziplinen für die Profi-Volleyballerinnen

Wie Nawaro-Pressesprecher Georg Kettenbohrer dem BR erklärte, treten die Damen der beiden Vereine in fünf Gaudi-Disziplinen gegeneinander an. Zum Beispiel müssen sie versuchen, einen Hula-Hoop-Reifen zu schwingen und gleichzeitig den Volleyball in der Luft zu halten. Dafür gibt es Bewertungsnoten von ihren Trainern, die das Turnier auch kommentieren. Die Challenges haben die Profi-Sportlerinnen bei sich zu Hause im Garten, im Wohnzimmer oder am Strand aufgenommen, so Kettenbohrer. Auch die Kommentatoren sitzen jeweils bei sich zu Hause - getrennt voneinander - um die Corona-Beschränkungen einzuhalten.

Unterstützertickets gibt es online

Ausgestrahlt wird die bereits aufgezeichnete einstündige Sendung am Donnerstag ab 18 Uhr bei sporttotal.tv, dem Streaming-Partner der Volleyball-Bundesliga, und auf der Facebookseite von Nawaro Straubing. Zwar ist das Zusehen kostenlos, dennoch freuen sich die Vereine über Spenden in Form von "Unterstützertickets", heißt es. Diese sind vorab zum Preis von zehn, 20 oder 30 Euro im Online-Shop von Nawaro erhältlich. Der Erlös wird zu gleichen Teilen an die beiden niederbayerischen Clubs aufgeteilt.