Nations League und WM im Blick: Flick zieht die Zügel an

Nach einem freien Wochenende zum Durchschnaufen versammelt Bundestrainer Hansi Flick die Nationalmannschaft am Montagabend zur weiteren Vorbereitung auf die Nations League in Herzogenaurach.

In Franken findet der Feinschliff für die vier anstehenden Partien an - die erste am kommenden Samstag in Bologna gegen Europameister Italien. Weitere Gruppengegner sind England und Ungarn. Die 26 Akteure um Kapitän Manuel Neuer hatten bereits in der vergangenen Woche ein kurzes Trainingslager in Marbella absolviert.

Ab Dienstag wird intensiv trainiert - Flick zieht die Zügel an: "Deadline ist Dienstag, dass da alle auf dem Niveau sind, dass sie ihre Leistung abrufen können", sagte der Bundestrainer.

Nations League als Härtetest für die WM

Die Nationenliga ist ein wichtiger Härtetest für die Winter-WM in Katar (21. November bis 18. Dezember). Das "Mini-Turnier" in den nächsten Wochen eignet sich aus Flicks Sicht perfekt, um den Ernstfall zu simulieren. "Nach der Nations League können wir ein Fazit ziehen, wie weit wir sind", sagte Flick mit Blickrichtung WM in Katar. Das Ziel sei es, "die Nations League möglichst zu gewinnen".

Bei den Nationalspielern sind nach dem Familien-Trainingslager in der vergangenen Woche in Marbella die Sinne geschärft. "Wir wollen uns da ein Sieger-Selbstvertrauen aufbauen", kündigte Thomas Müller an. "Wir brauchen jetzt Ergebnisse, um die Stimmung im Land ins Positive zu drehen", sagte Ilkay Gündogan.

Wer schafft es in den WM-Kader?

Zudem geht es um einen Platz im WM-Kader. Nach den Spielen im Juni bleiben nur noch zwei Begegnungen im September mit Ungarn und England, dann muss Flick seine Auserwählten für die Jagd nach dem fünften Stern berufen.

Den Konkurrenzkampf heizt der 57-Jährige jetzt schon an: "Wir haben auf jeder Position eine enorm hohe Qualität", erklärte Flick und verweigerte auch seinem Herzstück im Mittelfeld eine Einsatzgarantie: Die Doppel-Sechs mit den Bayern-Profis Joshua Kimmich und Leon Goretzka sei keinesfalls "von Haus aus gesetzt", betonte er.

"Weiteren Schritt nach vorne gehen"

In den anstehenden Prestigeduellen soll sich sein Stamm aber einspielen - und das gewisse WM-Feeling entwickeln. "Das Wichtigste ist", betonte DFB-Direktor Oliver Bierhoff, "dass wir als Mannschaft einen weiteren Schritt nach vorne gehen. Das ist der erste Härtetest Richtung WM."

Zudem wolle man in der Gruppe bestehen. "Wenn man absteigen würde, wäre das imageschädigend und sportlich schädigend, das will man vermeiden", sagte Bierhoff. Der Gruppensieger qualifiziert sich für das Finalturnier der besten vier Mannschaften - ein lohnendes Ziel, findet der Europameister von 1996: "Man hat gesehen, dass das Final Four ein interessanter Wettbewerb ist, den die Spieler bestreiten wollen."