vor etwa einer Stunde

Nations League: Spanien - Deutschland in der Radio-Livereportage

Im letzten Länderspiel des Jahres ist Deutschland am Dienstagabend (Anstoß 20.45 Uhr) in der UEFA Nations League zu Gast in Spanien. Schon ein Punkt reicht zum Finaleinzug. BR Sport überträgt in der Radio-Livereportage auf B5 aktuell und im Web.