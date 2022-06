Nations League: Kimmich rettet Remis im Klassiker gegen Italien

Den großen Schlüssel zum Erfolg konnte die deutsche Nationalmannschaft gegen die junge italienische National-Elf nicht auspacken. In Bologna forderten die Gastgeber die DFB-Elf auf Augenhöhe. Der erste Härtetest in der 3. Auflage der Nations League endete für das Team von Hansi Flick mit einem hart verdienten 1:1-Unentschieden.

Im schwülen Bologna offenbarten sich dabei aber Schwächen in allen Mannschaftsteilen. Joshua Kimmich (73. Minute) verhinderte am Samstagabend kurz nach der italienischen Führung durch Lorenzo Pellegrini (70.) die erste Niederlage unter Flick. "Egal ob gerecht oder nicht, für uns ist das zu wenig, wir wollten heute gewinnen", sagte ein unzufriedener Kimmich bei RTL. "Wir haben es nicht geschafft, unser Spiel auf den Platz zu bringen."

Flick setzt auf starken Bayernblock

Flick hatte zum Start in die Nations League ganz auf den Bayern-Block gesetzt. Gleich sieben Münchner Profis standen gegen Europameister Italien in der Startformation. Angreifer Timo Werner vom FC Chelsea bestritt sein 50. Länderspiel. Hinter dem Mittelstürmer formierte Flick das Bayern-Trio Thomas Müller, Serge Gnabry und Leroy Sané. Im defensiven Mittelfeld beginnen die Münchner Joshua Kimmich und Leon Goretzka. Die Abwehrreihe vor Bayern-Torwart und Kapitän Manuel Neuer bilden Thilo Kehrer, der Noch-Münchner und künftige Dortmunder Niklas Süle sowie Antonio Rüdiger und Benjamin Henrichs.

Torlose erste Halbzeit

Die DFB-Elf bestimmte das Geschehen in der Anfangsphase, ließ allerdings zunächst die nötige Zielstrebigkeit am und im gegnerischen Sechzehner vermissen. Die erste Chance hatte dann Gnabry erst nach 16. Minuten auf dem Fuß, scheiterte aber an Italiens Tormann Gianluigi Donnarumma. Nach einer aktiveren Phase der Hausherren, bei der das Flick-Team einen sauberen Aufbau vermissen lies, kamen Müller (27.) und Goretzka immerhin zu gefährlichen Schüssen. Auch Neuer musste wachsam sein. Ein Schuss von Gianlucca Scamacca scheiterte in der 36. Minute nur am Außenpfosten. Auf der Gegenseite jagte Sané den Ball aus bester Lage in den Abendhimmel. Pausenstand 0:0.

Italien rüttelt DFB-Elf wach

Die Squadra Azzurra startete mutig in die zweite Hälfte und Scamacca prüfte Neuer gleich mehrfach. Das Spiel diktierten die Italiener. Flick reagierte. Für Sané kam Jamal Musiala und Henrichs machte Platz für Jonas Hofmann. Doch gegen die immer selbstbewusster auftretenden Gastgeber tat sich des deutsche Team weiter schwer.

Der Bundestrainer nahm eine weiteren Doppelwechsel vor: İlkay Gündoğan ersetzte Goretzka und Kai Havertz kam für Müller. Allerdings kam kurz darauf der Schockmoment. Lorenzo Pellegrini (70.) netzte für Italien ein. Die wachgerüttelte DFB-Elf reagierte postwendend. Kimmich traf nur drei Minuten später zum 1:1-Ausgleich.

Kimmich verhindert die Niederlage

Der Knoten war geplatzt, die DFB-Elf ging mutiger ins Spiel und wollte den Sieg erzwingen. Donnarumma (79.) musste gegen Gündoğan und Kimmich parieren. Am Ende blieb es aber beim verdienten 1:1.

Nächster Stopp München: Die DFB-Auswahl hat am Dienstag in der Münchner Arena England zu Gast.