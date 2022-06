Nations-League-Partie in Ungarn "eine ganz große Aufgabe"

Für Flick steht das Ergebnis im Vordergrund: "Es ist so, dass wir einfach drei Punkte holen wollen". Jetzt gelte es den Weg bestätigen, "den wir gegen England eingeschlagen haben": "Wir wollen uns für unseren Einsatz belohnen." Genau das erwartet für die Partie in Ungarn (11.6., 20.45 Uhr, Radio-Livereportage) auch der FC-Bayern-Spieler Thomas Müller.

Ungarn nach England die stärkste Mannschaft in der Gruppe

"Nach England ist das das schwerste Spiel, das man haben kann", sagte Flick über die unangenehmen Ungarn. Das sei "eine Mannschaft, die sehr kompakt in der Defensive agiert, kaum was zulässt, kaum Räume freigibt".

Weniger Rotation, stattdessen Einspielen für die WM

Flick erklärte, er brauche für die Weltmeisterschaft Katar Spieler, die im Rhythmus sind. Daher will er weniger Rotation als zuletzt gegen England. Es tue gut, "wenn man eingespielt ist", betonte Flick. Außerdem solle der Fokus jetzt vermehrt auch auf Automatismen gelegt werden.

Kapitän Neuer ist gesetzt, Gnabry fraglich

Der Torhüter und Kapitän Manuel Neuer bekam vom Bundestrainer allerdings als Einziger eine öffentlich ausgesprochene Einsatzgarantie. Dabei sein dürften auch die Bayern-Spieler Jamal Musiala und Müller.

Fraglich ist hingegen der Einsatz von Serge Gnabry. Der konnte wegen muskulärer Probleme in der Wade am Freitag nur eine Laufeinheit absolvieren. Timo Werner ist laut Flick wieder eine Startoption für die Position in der Angriffsspitze. Zum Zuge kommen dürfte auch Leon Goretzka.

Herz-Geste von Goretzka diesmal "kein Thema"

Vor rund einem Jahr hatte er beim EM-Spiel zwischen Deutschland und Ungarn in der Münchner Allianz Arena mit seinem Herzjubel in Richtung der mitunter aggressiv auftretenden ungarischen Fankurve für Furore gesorgt. Flick betonte, das sei jetzt aber "Null Thema bei uns". Das sei "einfach eine Sache, die jeder, der auf diesem Niveau spielt, aushalten muss".