08.09.2024, 12:17 Uhr Bildbeitrag

> Sport > Niederlande - Deutschland |10.9., 20.45 Uhr | Radioreportage

Niederlande - Deutschland |10.9., 20.45 Uhr | Radioreportage

2. Spieltag in der Nations League: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft tritt in Amsterdam zum Prestige-Duell mit den Niederlanden an. Verfolgen Sie die Partie am Dienstag, 10. September, ab 20.45 Uhr live in der Radioreportage.

Von BR24Sport