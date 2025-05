Nagelsmann verzichtet auf Musiala: Gnabry und Pavlovic im Kader

Das Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft für das Final-Turnier der Nations League steht. In einer Videobotschaft verkündete Julian Nagelsmann den 26-köpfigen Kader, mit dem der Titel geholt werden soll: Mit dabei sind fünf Bayern-Spieler - Serge Gnabry gehört wieder zum DFB-Team - im Halbfinale der Nations League gegen Italien im März war der Offensivspieler nach einer durchwachsenen Saison beim Rekordmeister nicht berücksichtigt worden. Der 29-Jährige war zwar selten in der Startelf, zum Saisonendspurt überzeugte er aber mit seinen Leistungen und erzielte am letzten Spieltag beim 4:0-Sieg gegen Hoffenheim das 0:3. Auch Aleksandar Pavlovic, der gegen Italien erkrankt gefehlt hatte, steht wieder im Kader.

Neben Gnabry und Pavlovic kehren auch Florian Wirtz von Bayer 04 Leverkusen, Waldemar Anton und Felix Nmecha von Borussia Dortmund, Niclas Füllkrug vom englischen Premier League-Klub West Ham United und Torhüter Marc-André ter Stegen vom spanischen Meister und Pokalsieger FC Barcelona zurück in die Nationalmannschaft.

Nagelsmann verzichtet auf Musiala

Dagegen verzichtet der Bundestrainer auf Jamal Musial, für den das Turnier nach seiner Verletzung zu früh kommt. Der 22-Jährige hatte sich Anfang April einen Muskelbündelriss im Oberschenkel zugezogen. Mit Blick auf die Klub-WM will Nagelsmann kein Risiko eingehen. Gleiches gilt für Antonio Rüdiger und Kai Havertz, die beim Final Four ebenfalls nicht dabei sein werden.

Künftiger Bayern-Spieler Bischof überraschend im Kader

Neu im Team ist Tom Bischof. Der 19-Jährige wechselt zur kommenden Saison von der TSG Hoffenheim zum FC Bayern. Der "Perspektivspieler" Bischof sei für die U21 vorgesehen gewesen, habe aber dafür keine Freigabe von seinem neuen Verein mit Blick auf die Klub-WM bekommen. Der Mittelfeldspieler habe mit seiner Nominierung "einen Step übersprungen", sagte Nagelsmann. Auch Stürmer Nick Woltemade vom VfB Stuttgart steht zum ersten Mal im DFB-Kader.

Nations-League-Finale in München

Die Nationalmannschaft tritt am 4. Juni (21.00 Uhr) gegen Ex-Europameister Portugal mit Superstar Cristiano Ronaldo an und möchte sich in München für das Endspiel qualifizieren. Das Finale findet am 8. Juni (21.00 Uhr) ebenfalls in München statt. Das zweite Halbfinale bestreiten Europameister Spanien und Vize-Weltmeister Frankreich am 5. Juni (21.00 Uhr) in Stuttgart. Dort steigt auch das Spiel um Platz drei am 8. Juni (15.00 Uhr).

Der 26-köpfige Kader im Überblick

Tor: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona)

Abwehr: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Yann Bisseck (Inter Mailand), Joshua Kimmich (Bayern München), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Mittelfeld: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Nadiem Amiri (FSV Mainz 05), Tom Bischof (TSG Hoffenheim), Serge Gnabry (Bayern München), Leon Goretzka (Bayern München), Robin Gosens (AC Florenz), Pascal Groß (Borussia Dortmund), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern München), Leroy Sané (Bayern München), Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Angriff: Niclas Füllkrug (West Ham United), Deniz Undav (VfB Stuttgart), Nick Woltemade (VfB Stuttgart)