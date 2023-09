Nations League: Mit Gwinn in den Kampf ums Olympiaticket

Ohne Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg starten die deutschen Fußballfrauen am Freitag (18.00 Uhr/ARD) gegen Dänemark ihre Olympia-Mission. Nach dem historischen Vorrunden-Aus bei der WM in Australien steht nun die Teilnahme in Paris 2024 auf dem Spiel.

Nur zwei Plätze gibt es über den neuen Wettbewerb für Europas Fußball-Frauen zu holen. Deshalb müssen die kriselnden Vize-Europameisterinnen ihre anspruchsvolle Gruppe mit den weiteren Gegnern Island sowie Wales gewinnen und im Vierer-Finalturnier voraussichtlich das Endspiel erreichen. "Fakt ist: Wir wollen zu Olympia. Wir hoffen, dass Martina wieder gesund wird und voll genesen irgendwann wieder da ist," sagte Kapitänin Alexandra Popp selbstbewusst.

Mit "Leidenschaft" gegen Dänemark

Für die heikle Mission kündigte Voss-Tecklenburg-Assistentin und Vertreterin Britta Carlson Anpassungen insbesondere beim Pressing an. Beim Doppelpack in Dänemark und gegen Island am Dienstag (18.15 Uhr) in Bochum brauche es "Leidenschaft", das Team wisse, "was auf dem Spiel steht".

Kapitänin Popp versicherte, es seien dafür bereits "viele Gespräche" geführt worden innerhalb des Teams. Ziel sei, "jetzt hier offen miteinander umzugehen um das Bestmögliche rauszuholen." Dazu forderte Popp mehr Aggressivität in den Zweikämpfen ein. Aus ihrer Sicht ein Manko bei der WM.

Gwinn warnt vor FCB-Teamkollegin Harder

Personell ist dabei die Rückkehr von Giulia Gwinn ins Team ein Lichtblick. Die Außenverteidigerin des FC Bayern München hatte die WM nach ihrem zweiten Kreuzbandriss verpasst und versprüht nun Zuversicht. "Alle haben Lust auf die neuen Aufgaben. Als Sportlerin ist es immer schön, nach so einem Negativerlebnis die Chance zu haben, es umzumünzen", so die 24-Jährige. Zugleich warnte sie vor Dänemarks "herausragender Spielerin" Pernille Harder. Mit der Starstürmerin spielt Gwinn seit diesem Sommer zusammen in München.

Positiver Rückblick auf 4:0-Erfolg bei der EM

Mut soll auch die Erinnerung an die EM machen, als die DFB-Auswahl ihr Sommermärchen 2022 in England mit einem furiosen 4:0 gegen die Däninnen begann: "Es wird wichtig sein, unsere Tugenden auf den Platz zu bringen und uns ein gutes Gefühl zu holen."