Italien - Deutschland | 04.06., 20.45 Uhr | Radio-Livereportage

Flicks Ziel: Nations League gewinnen

Die Nationenliga ist auch ein wichtiger Härtetest für die Winter-WM in Katar (21. November bis 18. Dezember). Das "Mini-Turnier" in den nächsten Wochen eignet sich aus Flicks Sicht perfekt, um den Ernstfall zu simulieren. "Nach der Nations League können wir ein Fazit ziehen, wie weit wir sind", sagte Flick mit Blickrichtung WM in Katar. Das Ziel sei es, "die Nations League möglichst zu gewinnen".