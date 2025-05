Nations League: DFB-Team - Portugal |4.6., 21 Uhr|Radioreportage

Das erklärte Ziel von Bundestrainer Julian Nagelsmann ist der erstmalige Gewinn der Nations League. Am Mittwoch geht es im Halbfinale (21 Uhr) gegen Portugal mit Superstar Cristiano Ronaldo. Das zweite Halbfinale bestreiten Frankreich und Europameister Spanien. Die Semifinalsieger bestreiten am Sonntag, 8. Juni (21.00 Uhr), das Endspiel in München. Die Verlierer spielen in Stuttgart um Platz drei.

Nagelsmann: "Werden alles reinwerfen"

"Wir werden alles reinwerfen, um den Finaleinzug vor eigenem Publikum zu realisieren", verspricht Nagelsmann. Wegen zahlreicher Ausfälle muss der Bundestrainer seine Startelf im Vergleich zum Viertelfinal-Rückspiel gegen Italien im März großflächig umbauen. Gleich fünf Akteure, die beim spektakulären 3:3 nach 3:0-Führung in Dortmund aufliefen, fehlen aus Verletzungsgründen: die Abwehr-Asse Antonio Rüdiger und Nico Schlotterbeck, Mittelfeldspieler Angelo Stiller sowie die damaligen Torschützen Jamal Musiala und Tim Kleindienst. "Die Ausfälle sind alle extrem bitter", sagte Nagelsmann. Auch Kai Havertz fehlt erneut.

100. Länderspiel für FC-Bayern-Profi Kimmich

Neun Jahre nach seinem Debüt darf der Bayern-Profi die Nationalelf in seinem 100. Länderspiel gegen Portugal als Kapitän anführen - und das daheim in München. Der 30-Jährige will nach etlichen Enttäuschungen in seiner DFB-Laufbahn diesmal unbedingt den Siegerpokal überreicht bekommen. "Für uns ist es wichtig, dass wir spüren, dass wir gegen die Topteams in Europa gewinnen können", sagt Kimmich.

Wer sind die bisherigen Nations-League-Sieger?

Bei der ersten Auflage 2019 holte Portugal mit Weltstar Ronaldo zu Hause gegen die Niederlande (1:0) den Titel. Zwei Jahre später setzte sich Frankreich in Italien gegen Spanien durch (2:1), das 2023 im Endspiel in den Niederlanden die Kroaten niederrang (5:4 i.E.). Auch Italien, England, Belgien und die Schweiz nahmen schon am Finalturnier teil - das DFB-Team feiert jetzt seine Premiere.