Nations League: Glücklicher Sieg der DFB-Elf gegen die Ukraine

Der erste Sieg der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League am Samstag (10.10.20) gegen die Ukraine musste hart erarbeitet werden.

Der Start der DFB-Elf war trotz großem Erfolgsdruck eher verhalten, deshalb überraschte es nicht, dass Manuel Neuer gegen die angriffslustigen Gastgeber in der 17. Minute gefordert war. Der Nationaltormann konnte den Schuss sicher entschärfen, doch der Weckruf zeigte Wirkung. Nur kurz danach passte Innenverteidiger Antonio Rüdiger nach einem tollen Antritt flach in die Mitte. Serge Gnabry ließ den Ball durch, Matthias Ginter stand goldrichtig und netzte aus fünf Metern zur 1:0-Führung ein. Die Ukrainer zeigten sich vom Torerfolg allerdings wenig beeindruckt. Doch beim Löw-Team lief es jetzt besser. Joshua Kimmich versuchte es in der 31. Minute mit einem Distanzschuss den Georgiy Bushchan aber über den Kasten lenkte. In der 43. Minute jagte dann Toni Kroos das Leder über das Tor. Für den Anschlusstreffer fehlte es den DFB-Akteuren noch an der nötigen Präzision.