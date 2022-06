Nations-League: DFB-Team will "Fußballnation etwas beweisen"

Vor dem Nations-League-Kracher beim amtierenden Europameister in Italien am Samstag (4.6., 20.45 Uhr, Radio-Livereportage) schärft Bundestrainer Hansi Flick die Sinne. Nachlässigkeiten werden sofort geahndet. Als Jamal Musiala beim Aufwärmen bei einem Kopfball die letzte Körperspannung vermissen ließ, schritt der Coach sofort ein. "Jamal, was war das denn für ein Kopfball?", rüffelte er den Youngster beim Training.

Standard-Training und Teambuilding

Flick lässt im Adi-Dassler-Stadion in Herzogenaurach mit den Bällen trainieren, mit denen in Bologna gespielt wird. Am Donnerstag arbeitete er intensiv an weiteren Details. In zwei Gruppen wurden mit dem Standardtrainer Mads Buttgereit Freistöße und Eckbälle geübt. Auch für das Teambuilding gab es im Trainingscamp Maßnahmen. Durch einen gemeinsamen Trommelabend sei man "als Mannschaft noch einmal näher zusammengekommen", erzählte Serge Gnabry.

Goretzkas Versprechen: "Power- und Tempo-Fußball"

Das soll sich auf den Platz übertragen. "Wir sind hochmotiviert, die nächsten Schritte zu machen", versicherte Leon Goretzka und versprach "absoluten Power- und Tempo-Fußball, der uns und den Zuschauern viel Spaß macht". Schließlich will die DFB-Elf an die zuletzt durchaus erfolgreichen Spiele nahtlos anknüpfen. Den acht teils klaren Siegen zum Start der Ära Flick war ein Unentschieden im ersten echten Härtetest in den Niederlanden (1:1) gefolgt.

Italien hat etwas gutzumachen

Der nächste Gegner Italien dürfte eine gehörige Herausforderung darstellen. Nach der verpassten WM-Teilnahme und der klaren Niederlage gegen Argentinien am Mittwoch (0:3) ist die Squadra Azzurra bestimmt heiß auf eine Wiedergutmachung.

FC Bayern-Spieler in fast allen Mannschaftsteilen

Beim DFB-Team dürften viele Plätze in der Startelf vergeben sein. Im Tor führt vermutlich kein Weg an Kapitän Manuel Neuer vorbei, Niklas Süle scheint für die Innenverteidigung gesetzt. Joshua Kimmich und Leon Goretzka bilden mit Müller die Zentrale im Mittelfeld, rechts hat Gnabry die besten Karten. Der erkrankte Marco Reus (Borussia Dortmund) wird hingegen ziemlich sicher fehlen.