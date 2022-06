Nations League: DFB-Team fertigt Italien ab

Instabil, ideenlos, zu nachlässig in den entscheidenden Situationen - das DFB-Team musste in den vergangenen Wochen viel Kritik einstecken. Vier Unentschieden in Serie dämpften die Euphorie, die Bundestrainer Hansi Flick seit seiner Amtsübernahme im Sommer entfacht hatte.

Eine letzte Chance für einen überzeugenden Auftritt bevor es in die Sommerpause geht, sollte das Nations-League-Spiel gegen Italien sein. Und die nutzte die Flick-Elf. Mit 5:2 zeigte das Team einen dominanten Auftritt und sollte die Kritiker erst einmal besänftigt haben.

Kimmich-Tor nach Raum-Vorarbeit

Die deutsche Nationalmannschaft spielte wie ausgewechselt, begann temporeich, erspielte sich in den ersten Minuten gute Tormöglichkeiten und wurde wenig später belohnt.

Den Anfang machte Joshua Kimmich, der nach einer Flanke des Ex-Fürthers David Raum frei zum Abschluss kam - die Führung für das deutsche Team (10.).

Deutschland kontrollierte das Spiel zunehmend, ein Treffer aus dem Spiel wollte aber zunächst nicht fallen. Erst ein Foul von Alessandro Bastoni an Jonas Hofmann machte den Weg frei für Tor Nummer zwei. Ilkay Gündogan verwandelte den fälligen Elfmeter souverän zum 2:0 (45+4.).

Nur sechs Minuten nach Wiederanpfiff unterstrich das DFB-Team seine Spiel-Dominanz: Ein verunglückter Klärungsversuch von Leonardo Spianzzola brachte den Ball zu Thomas Müller, der zum 3:0 einnetzte (51.).

Werners Doppelpack entscheidet das Spiel

Der Doppelpack von Timo Werner innerhalb einer Minute (68. und 69.), der bei beiden Treffern von Serge Gnabry bedient wurde, entschied das Spiel endgültig.

In der Schlussviertelstunde zeigte die DFB-Elf allerdings einige Nachlässigkeiten, die von der "Squadra Azzurra" bestraft wurden. Wilfried Gnonto (78.) und Bastoni (90 +4.) verkürzten auf 5:2.

Es ist der höchste Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Italien in einem Pflichtspiel.