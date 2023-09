Verpatzter Auftakt: DFB-Elf kassiert Niederlage gegen Dänemark

Nach dem bitteren WM-Aus kämpft die deutsche Frauennationalmannschaft in der Nations League um einen Startplatz für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Der Auftakt verlief allerdings ernüchternd. Das Team präsentierte sich defensiv anfällig und offensiv meist harmlos. Bei den wenigen guten Chancen wollte sich das Spielglück nicht einstellen. Dänemark konnte sich mit einem Doppel-Pack von Amalie Vansgaard mit 2:0 gegen die DFB-Elf durchsetzen.

Nur der Gruppensieg bringt Chance auf Olympiastartplatz

Damit steht das Team im zweiten Spiel unter enormem Erfolgsdruck, denn es steht immerhin die Teilnahme in Paris auf dem Spiel. Nur zwei Plätze gibt es über den neuen Wettbewerb für Europas Fußball-Frauen zu holen. Dafür muss die DFB-Elf die Gruppe gewinnen und im Vierer-Finalturnier voraussichtlich das Endspiel erreichen. Am Dienstag geht es nun (18.15 Uhr) in Bochum gegen Island. Auch Wales gilt es als weiteren Gegner noch zu schlagen.

Carlson übernimmt für Voss-Tecklenburg

Britta Carlson, Vertreterin der erkrankten Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg an der Seitenlinie, hatte die Mannschaft offensiv ausgerichtet in das Auftaktduell geschickt. Für den Schwung im Angriff sollten Lina Magull und Nicole Anyomi sorgen. Die erste gute Offensivaktion kam dann auch von Bayernspielerin Magull (1. Min.), deren Hereingabe allerdings so abgefälscht wurde, dass Torfrau Lene Christensen nur zugreifen musste. Die Gastgeberinnen versuchten das DFB-Team früh unter Druck zu setzen. Dem fehlte es allerdings an kreativen Ideen und Präzision.

Dänemark geht verdient in Führung

Frischer und taktisch besser aufgestellt präsentierte sich das Team um Dänemarks Kapitänin Pernille Harder. Nach einem erfolgreichen Konter gingen die Gastgeberinnen durch Amalie Vangsgaard (23.) verdient in Führung. Marina Hegering war am Spielgerät vorbeigerutscht, die Stürmerin konnte dann auch noch Felicitas Rauch abschütteln und unhaltbar für Merle Frohms zur 1:0-Führung einnetzen. Ein Rückschlag für das Carlson-Team, dem der Ausgleich bis zur Pause nicht gelingen wollte.

Popp und Lohmann vergeben Chancen

Carlson reagierte auf den Rückstand und brachte zur zweiten Hälfte Jule Brand für Sarai Linder, Giulia Gwinn löste Anyomi ab. Das DFB-Team agierte plötzlich mit mehr Zug zum Tor und brachte Druck ins Spiel. Sydney Lohmann (54.) und Alexandra Popp (58.) vergaben ihre Chancen per Kopf nur knapp.

Gegentreffer erwischt DFB-Elf in guter Phase

Obwohl nun besser im Spiel, kassierte die deutsche Mannschaft den zweiten Treffer. Gwinn hatte einen katastrophalen Fehlpass zurück in den Lauf von Vangsgaard gespielt. Die dänische Angreiferin (64.) scheiterte zwar zunächst noch halblinks im Strafraum an der DFB-Keeperin, den Nachschuss konnte sie aber im leeren Tor unterbringen. Ernüchternder Spielstand: 2:0 für Dänemark.

Das nun deutlich besser agierende DFB-Team konnte sich nicht belohnen. Auch die in der 81. Minute für Lohmann eingewechselte Lea Schüller brachte nicht den erlösenden Anschlusstreffer. Damit war die erste Niederlage in der Nations League perfekt.