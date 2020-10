Nations-League: DFB-Elf erzittert ein 3:3 gegen die Schweiz

In der Verteidigung stimmte bei der Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw die meiste Zeit so gut wie überhaupt nichts. So konnte der im Fünfer völlig freistehende Mario Gavranovic bereits nach sechs Minuten locker zur 1:0-Führung für die Schweiz einköpfen. Dann lud auch Torhüter Manuel Neuer seinen Gegenspieler Haris Seferovic mit einem Fehlpass (17.) zum Schuss ein. Nur mit viel Glück konnte er die Situation selbst klären.

Die Schweiz trifft erneut, Anschlusstreffer durch Werner

Erst nach rund 20 Minuten zeigte die DFB-Elf Gegenwehr und zeigte sich auch vorne, doch mit zu wenig Durchschlagskraft. Stattdessen markierte die Schweiz das 2:0. Remo Freuler (27.) trickste den unentschlossen wirkenden DFB-Keeper aus, zuvor hatte sich Toni Kroos in seinem 100. Länderspiel einen schlimmen Ballverlust geleistet. Dann nutzte auch Deutschland einen Aussetzer der gegnerischen Abwehr. Timo Werner gelang ein unbehinderter Sololauf durch die Schweizer Reihen, den er mit dem Anschlusstreffer (29.) abschloss. Torhüter Yann Sommer verhinderte mit vollem Einsatz (36.) den Ausgleichstreffer durch einen Schlenzer von Robin Gosens, den der Schweizer knapp über die Latte lenkte.

Ausgleich, Schweiz nochmals in Führung, erneuter Ausgleich

Kai Havertz zeigte kurz nach der Halbzeitpause erstmals in diesem Spiel, was er wirklich kann. Erst setzte er sich auf engstem Raum durch (50.) und zielte nur knapp über die Latte. Wenig später vollstreckte er (55.) ins lange Eck zum Ausgleichstreffer. Nach einem erneuten Aussetzer, den Gavranovic (57.) zur erneuten Führung für die Schweiz ausnutzte, zeigte sich wieder die Offensivabteilung des DFB. Serge Gnabry lochte (60.) mit der Hacke ein zum 3:3. Der Siegtreffer wollte keiner der beiden Mannschaften mehr gelingen.

Trotz nur einem Sieg Kontakt zum Tabellenführer Spanien

Mit nur einem Sieg und drei Unentschieden liegt Deutschland aber in der Tabelle der Nations-League-Gruppe auf Platz zwei. Durch die überraschende 0:1-Niederlage des Tabellenführers Spanien (7 Punkte) in der Ukraine, hat die DFB-Elf (6 Punkte) sogar Kontakt nach ganz vorne. Allerdings hat Löws Team die Ukraine (6 Punkte) mit einem etwas schlechteren Torverhältnis im Nacken.