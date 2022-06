Nations League: Deutschland müht sich zum nächsten Remis

Eine zweite Halbzeit zum Vergessen

Das war's dann fast schon in Budapest. Denn in Durchgang zwei flachte die Partie deutlich ab. Deutschland mühte sich weiter vergeblich, Ungarn lauerte genauso vergeblich auf neue Konterchancen - und so blieb's nach einer müden zweiten Halbzeit beim 1:1.

Einziger kleiner Aufreger: Bei einem schnellen Konter war Hofmann erneut frei vor Gulasci, verscuchte es aber nicht selbst, sondern wollte zum mitgelaufenen Timo Werner durchstecken, Ungarn konnte klären (74.). In der Schlussphase wagten sich dann die Ungarn noch einige Male erfolglos vors deutsche Tor.

Flicks Baustellen in allen Mannschaftsteilen

Zumindest für Bundestrainer Flick dürften die zweiten 45 Minuten dennoch hilfreich sein - denn an Baustellen mangelt es nicht. Im Sturm war Timo Werner praktisch nicht zu sehen, die Mittelfeld-Antreiber Joshua Kimmich und Leon Goretzka vom FC Bayern brachten keine Struktur oder Impulse ins Spiel. Und in der Abwehr fehlt dem Neu-Dortmunder Duo Niklas Süle und Nico Schlotterbeck deutlich die Abstimmung.

Hoffnungsträger Musiala

Einziger Lichtblick: Bayerns Jamal Musiala. Dem 19-jährigen Supertalent mangelte es in seinem erst 14 Länderspiel nicht an Spielfreude und Engagement. Doch war er viel zu oft auf sich allein gestellt.