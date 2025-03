"Weltklasse": Nagelsmann und Kimmich feiern schnellen Balljungen

Balljunge zu sein bei der Nationalmannschaft: Davon träumen die meisten fußballbegeisterten Mädchen und Jungen. Dass ein erster Einsatz aber dann so verlaufen könnte wie im Fall von Noel Urbaniak, ist nun wirklich eine Seltenheit. Der 15-Jährige reagierte vor dem zwischenzeitlichen 2:0 der deutschen Nationalmannschaft gegen Italien geistesgegenwärtig und sorgte dafür, dass Joshua Kimmich die Ecke schnell ausführen konnte.

Während die Italiener inklusive ihres Schlussmanns Gianluigi Donnarumma noch diskutierten, schob Jamal Musiala den Ball ins verwaiste Tor ein. "Ich habe Jo den Ball direkt zugeworfen, wir hatten zuvor Augenkontakt. So etwas habe ich noch nie erlebt. Das war mein erstes Mal als Balljunge. Es fühlt sich wirklich sehr gut an", sagte Urbaniak bei RTL.

Kimmich und Balljunge Urbaniak schalten schnell

Unmittelbar nach der Aktion sendete Urbaniak von der Seitenlinie erstmal eine Sprachnachricht an seine Mutter. Zu diesem Zeitpunkt war er schon eine kleine Berühmtheit. Schließlich hatte er die Italiener mit seiner Aktion der Lächerlichkeit preisgegeben und dem DFB-Team das 2:0 ermöglicht. Und das ging nicht nur für die Squadra Azzurra zu schnell.

"Wir haben sehr, sehr schnell geschaltet. Teilweise haben es nicht mal unsere eigenen Spieler mitbekommen", sagte Kimmich. Auch Nagelsmann bekannte: "Ich habe es gar nicht gesehen." Und Noel? "Der war sehr auf Zack", lobte Kimmich, "das ist auch nicht schlecht in so einem Spiel, hat er gut gemacht."

Balljunge Urbaniak bekommt Foto, Sonderlob und Ticket

Nach Abpfiff trafen sich der Balljunge und Kimmich für ein gemeinsames Foto am Spielfeldrand. "Jo hat den Ball unterschrieben und hat danke gesagt", schilderte der Junge. Der 15-Jährige bekam auch von Bundestrainer Julian Nagelsmann ein besonderes Lob. "Von allen dreien absolute Weltklasse", sagte Nagelsmann und meinte damit Kimmich, Musiala und natürlich Noel Urbaniak.

Und auch der Sportdirektor Rudi Völler war äußerst angetan von der Handlungsschnelligkeit des Schülers. Er versprach dem 15-Jährigen noch "eine Freikarte beim nächsten Heimspiel" - also für das Halbfinale in München gegen Portugal im Juni. Alles für zwei Sekunden und einen Abend, den Noel Urbaniak so schnell wohl nicht vergessen wird.