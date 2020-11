Nations-League: Deutschland gelingt gegen Ukraine 3:1-Erfolg

Trotz Corona-Chaos hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Samstag in Leipzig einen guten Auftritt gezeigt und die Qualifikation für das Finalturnier der Nations League in der eigenen Hand. "Wir haben das Spiel gewonnen, gegen eine gute ukrainische Mannschaft", damit können wir "insgesamt zufrieden sein", sagt Bundestrainer Joachim Löw. "Es war ein ganz schwieriges Spiel", ergänzte Leon Goretzka im ZDF-Interview: "In unserer aktuellen Situation helfen nur Siege, das haben wir geschafft, deshalb war es ein gelungener Abend." Gegen Spanien reicht dem DFB-Team am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) ein Unentschieden für den Gruppensieg.

Löw gibt Sieg Ziel aus

Einen Sieg hatte Joachim Löw vor der Partie für die Mannschaft als Ziel ausgegeben. Um dem Nachdruck zu verleihen, schickte der Bundestrainer das Turbo-Trio Timo Werner, Leroy Sané und Serge Gnabry auf den Platz. Die erste Chance legte allerdings Philipp Max per Rückpass für Leon Goretzka (3.) auf. Der drosch den Ball aber aus bester Position übers Tor von Andriy Pyatov. Auch Robin Koch (6.) konnte eine Vorlage des Ex-Augsburgers nicht verwerten. Während das DFB-Team seine Chancen nicht nutzte, netzte Roman Yaremchuk in der 12. Minute gleich mit der ersten Möglichkeit zur 1:0-Führung für die Corona geschwächten Gäste ein. Die deutsche Defensive sah dabei nicht wirklich gut aus.

Assist Goretzka, Tor Sané

Das DFB-Team kämpfte um den Anschlusstreffer: Werner versuchte es mit einem Lupfer über Tormann Pjatow und verpasste das Tor nur knapp. Antonio Rüdiger köpfte dagegen deutlich über den Kasten. In der 23. Minute gelang dann das perfekte Umschaltspiel. Goretzka hatte sich den Ball von Oleksandr Sintschenko geholt, lief durchs Mittelfeld und schickte Sané in die Spitze. Der 24-Jährige Vollstreckte eiskalt flach ins linke Eck. Nach 23. Minuten stand es 1:1. Die Löw-Elf zeigte Schwächen kam aber besser ins Spiel, doch auch die Ukraine blieb gefährlich.

Goretzka bedient auch Werner

Die zündende Idee hatte dann Koch, der insgesamt ein gutes Spiel ablieferte. Der 24-Jährige lenkte den Ball zu Goretzka, der das Spielgerät brillant verarbeitet und an den Fünfer flankte. Dort musste Werner nur noch den Kopf hinhalten - die 2:1-Führung war nach 33 Minuten perfekt. Bayernstar Goretzka hatte dabei mit zwei Assists geglänzt.