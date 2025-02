Deutschland vs. Niederlande: Remis im Fußball-Klassiker

Das Nations-League-Spiel zwischen Deutschland und den Niederlanden endete 2:2 (1:1). Nach einem frühen Rückstand kam Deutschland zurück und dominierte zunächst die zweite Hälfte. Im ersten Unentschieden unter Bundestrainer Christian Wück glänzte die Münchnerin Klara Bühl. Trotzdem hat die DFB-Elf immer noch Probleme beim Verteidigen. Kapitänin Giulia Gwinn war enttäuscht über das Unentschieden: "Wir hatten uns vorgenommen, mit einem Sieg in die Nations League zu starten", so die Münchnerin. "Wir müssen lernen, unser Momentum zu nutzen."

Ausgleich in der Nachspielzeit

Deutschland gegen die Niederlande - ein richtiger Fußball-Klassiker. Zwar war es nicht das fußballerisch raffinierteste Duell dieser beiden Nationen, aber das Spiel überzeugte durch leidenschaftlich geführte Zweikämpfe.

Den deutlich besseren Start erwischten die Niederländerinnen. So lief Veerle Buurman in der 13. Minute gut 20 Meter über den Platz und steckte zu Lineth Beerensteyn durch. Die Top-Stürmerin ließ Janina Minge im Laufduell hinter sich und schoss durch die Beine von Ann-Katrin Berger den Ball ins Tor. Nach einer guten halben Stunde fand die DFB-Elf besser ins Spiel und konnte sich öfter von den hoch verteidigenden Niederländerinnen befreien. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte gelang Lea Schüller nach einer perfekten Flanke von der Münchnerin Klara Bühl der Ausgleich per Kopf.

Niederlande gleicht aus

Zu Beginn der zweiten Hälfte waren die Deutschen deutlich präsenter und luchsten der Elftal öfter den Ball ab. In der 50. Minute belohnte Sjoeke Nüsken sich und ihre Mitspielerinnen mit ihrem Tor zum 2:1 nach schöner Vorarbeit von Jule Brand. Zwei Minuten später verhinderte Daphne van Domselaar das 1:3. Wieder hatte Bühl auf Schüller geflankt, doch die Oranje-Torhüterin machte sich ganz lang.

Nach einer gespielten Stunde waren die DFB-Frauen das klar bessere Team und so fiel in der 66. Minute das 2:2 etwas aus dem Nichts. Wieder traf die starke Wolfsburgerin Beerensteyn. Kurz danach verpasste Bühl die erneute Führung, doch die starke Bayern-Spielerin schoss knapp am rechten Pfosten vorbei. Am Dienstag spielt die DFB-Elf mit Österreich gegen einen weiteren Nachbarn.