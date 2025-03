Achterbahnfahrt gegen Italien: DFB-Elf mit 3:3 im Halbfinale

Auf eine berauschende erste Hälfte im Viertelfinal-Rückspiel der Nations League gegen Italien folgte für die deutsche Nationalmannschaft eine nervenaufreibende zweite Halbzeit. Nach der 3:0-Führung ließ die DFB-Elf die Gäste ins Spiel kommen. Italien brachte mit dem Mut der Verzweiflung alles auf den Platz und kam noch auf 3:3 heran.

Starker Auftritt in Hälfte eins

Die deutsche Nationalmannschaft begann im Rückspiel gegen Italien so, wie sie die zweite Hälfte im San Siro aufgehört hatten: Mit schnellen Spielzügen, konzentrierter Manndeckung und viel Selbstbewusstsein.

Die erste Chance von Leon Goretzka in der zweiten Minute ging knapp am Tor von Gianluigi Donnarumma vorbei. Doch die Richtung, in die das Spiel in Halbzeit eins gehen sollte, war gesetzt. Mit einer beeindruckenden Intensität setzte die DFB-Elf die Italiener über das gesamte Feld unter Druck.

Elfmeter bringt die Führun

In der 29. Minute ließen drei vertikale Pässe Tim Kleindienst allein aufs gegnerische Tor laufen, Verteidiger Alessandro Buongiorno stoppte den Stürmer mit einem Foul. Beim anschließenden Elfmeter schnappte sich Kapitän Kimmich den Ball, schoss abgezockt ins untere linke Eck und die Dortmunder Südtribüne jubelte über einen verwandelten Strafstoß von Joshua Kimmich.

Absurdes Slapstick-Tor

Nach 36 gespielten Minuten fiel ein Tor, von dem sich die Squadra Azzurra so schnell nicht erholen wird. Donnarumma lenkte einen Kopfball von Kleindienst über das Tor, Schiedsrichter Szymon Marciniak entschied auf Eckball und während die Italiener noch diskutierten, reagierte ein Balljunge schnell.

Kimmich schnappte sich den Ball, der ihm zugeworfen wurde, und führte, ohne zu zögern, den Eckball aus. So stand Jamal Musiala völlig frei vor dem Tor, sogar Donnarumma war noch anderweitig beschäftigt. Ein wahres Slapstick-Tor.

Kleindienst erhöht auf 3:0

Im Anschluss schien es, als wollten die Gäste einfach nur in die Pause. Das nutzen die Deutschen und erhöhten in der 45. Minute auf 3:0. Nach seinem Ballgewinn gab Nico Schlotterbeck zu Goretzka weiter, der wiederum zu Kimmich durchsteckte. Seinen Chip-Ball konnte Kleindienst aus vier Metern einköpfen. Vorlagengeber Joshua Kimmich war damit an allen fünf Toren der DFB-Elf gegen Italien direkt beteiligt.