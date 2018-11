Nations-League-Abstieg: Deutschland muss auf Frankreich hoffen

Wie groß ist die Gefahr, dass Deutschland wirklich absteigt?

Deutschland muss beim Nations-League-Spiel am Freitagabend auf einen Sieg von Weltmeister Frankreich gegen die Niederlande hoffen. Bei einer Niederlage von "Oranje" hat es die Mannschaft von Jogi Löw nämlich wieder selbst in der Hand und dann reicht ein Sieg, egal in welcher Höhe, am Montagabend (20.45 Uhr) im direkten Duell gegen die Niederländer.

Bei einem Remis zwischen Frankreich und den Niederlanden muss Deutschland mit vier Toren Unterschied gewinnen, um sicher den direkten Vergleich mit Holland für sich zu entscheiden. Spielt "Oranje" gegen Frankreich 0:0 und gewinnt Deutschland 3:0 würde die Fairplay-Wertung zum tragen kommen, in der die Niederländer derzeit knapp besser dastehen.

Gewinnen die Niederlande gegen Frankreich, ist Deutschland in jedem Fall abgestiegen. Mit Polen und Island stehen die ersten Absteiger aus der Liga A bereits fest.

Warum droht Deutschland der Abstieg?

Das gesamte Nations-League-System besteht aus vier Ligen, jede Liga hat vier Gruppen mit je drei oder vier Teams. Deutschland, Frankreich und die Niederlande spielen in Gruppe 1 der besten Liga A. Der Gruppenletzte jeder Gruppe steigt ab. Das ist momentan Deutschland.

Die vier Letzten der Liga A müssen also in der nächsten Nations-League-Auflage im Jahr 2020 dann in der Liga B antreten, die Letzten der Liga B in der Liga C und so weiter. Im Gegenzug steigen die Gruppenersten der Ligen B, C und D in die nächsthöhere Liga auf. Die Ukraine hat sich zum Beispiel schon den Aufstieg in die Liga A gesichert. Island und Polen sind bereits aus der höchsten Liga abgestiegen. Auch Vize-Weltmeister Kroatien droht die Zweitklassigkeit.