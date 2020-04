Nationalspielerin Klara Bühl wechselt zu den FC-Bayern-Frauen

"Klara ist ein unglaublicher Gewinn für unsere Mannschaft. Klara ist ein Ausnahmetalent, hat einen wahnsinnigen Zug zum Tor, ist beidfüßig und kann rechts wie links gleich stark schießen", schwärmt Scheuer über die 19-Jährige, die er aus seinen vier Jahren als Trainer des SC Freiburg kennt.

Mit Spielwitz und vielen Toren

Die Stürmerin sieht in ihrem Wechsel eine große Chance, beim FC Bayern ihr "Leistungsmaximum" zu erreichen. Zudem "freue ich mich besonders auf die Mannschaft, die eine großartige Qualität und viel individuelle Klasse hat." Bühl sieht den Wechsel auch als Herausforderung und hat klare Zielvorstellungen: "Wir haben großes Potenzial und wollen Titel gewinnen, national und international. Ich freue mich auf das Team und darauf, mit ihm Spiele zu gewinnen." Dabei will sie der Mannschaft mit "meinem Spielwitz, meiner unbekümmerten Art und vielen Toren weiterhelfen."

"Da ich noch nie ein Champions-League-Spiel bestritten habe, hoffe ich, auch bald dort auflaufen zu dürfen. Das ist ein großer Traum von mir." Klara Bühl

Bühl hat ihr Wembley-Tor schon erzielt

Bühl spielt seit 2013 beim SC Freiburg, dort debütierte sie 2016 mit gerade mal 15 Jahren in der Bundesliga. Bislang hat sie 75 Erstliga- und DFB-Pokalspiele absolviert. In ihren bisher elf Länderspieleinsätzen erzielte sie sieben Tore. Ein Besonderes gelang ihr im Länderspiel gegen England im November 2019, als sie vor fast 80.000 Zuschauern im Wembley-Stadion in der 90. Minute den 2:1-Siegtreffer für die DFB-Elf erzielte. Beim FC Bayern wurde sie jetzt mit eine Vertrag bis 2022 ausgestattet.