Nationalspielerin Gwinn wechselt zum FC Bayern

Die 19-Jährige freut sich "auf eine neue Herausforderung.“ Mit den Bayern-Frauen will Gwinn "sportlich den nächsten Schritt gehen. In der Mannschaft steckt sehr viel Potenzial und ich will mit dem FC Bayern viel erreichen“.

Talent mit viel Potenzial

Gwinn kam in der A-Nationalmannschaft bisher zu vier Einsätzen und erzielte dabei im November 2018 gegen Italien ihr erstes Länderspiel-Tor. "Giulia ist eine hochtalentierte Spielerin. Offensiv wie defensiv hat sie große Stärken, bringt auf der rechten Außenbahn eine enorme Schnelligkeit mit und ist zudem sehr torgefährlich“, sagte Bayerns Teammanagerin Bianca Rech.

Zuerst WM, dann an die Isar

Mit der deutschen Nationalmannschaft bereitet sich Gwinn auf das Testspiel am Donnerstag (21 Uhr) gegen WM-Gastgeber Frankreich vor. Am vorletzten Spieltag der Allianz Frauen-Bundesliga wird sie mit dem SC Freiburg ein letztes Mal gegen den FC Bayern spielen, bevor sie nach einer hoffentlich erfolgreichen FIFA Frauen-Weltmeisterschaft (7. Juni - 7. Juli) an die Isar wechselt.