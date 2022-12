Nationalspielerin Dallmann unterschreibt bis 2026 beim FC Bayern

Der FC Bayern München hat den auslaufenden Vertrag von Mittelfeldspielerin Linda Dallmann bis 2026 verlängert und damit eine weitere wichtige Leistungsträgerin langfristig an den Verein gebunden. "Die letzten drei Jahre haben mir deutlich gezeigt, was mir Spaß macht und wo ich noch hin möchte. Ich habe noch viel vor und wir als FC Bayern sind noch nicht am Ziel angekommen", äußerte die Nationalspielerin laut Vereinsmitteilung der Münchnerinnen vom Montag (12.12.).

"Wichtiger Faktor" - Rech lobt Dallmann

Dallmann spielt seit 2019 für die Münchnerinnen und erzielte in 104 Pflichtspielen 40 Tore. Alleine in dieser Saison traf sie schon elf Mal und bereitete fünf Tore vor. "Für uns hat sich nicht die Frage gestellt, ob wir mit Linda verlängern wollen oder nicht", sagte die Sportliche Leiterin Bianca Rech über die Nummer zehn der Bayern-Frauen. Dallmann sei ein "wichtiger Faktor" für die Mannschaft, die Vertragsverlängerung bis 2026 sei "ein wichtiger Baustein in unserer Kaderplanung. Wir sind froh, dass wir sie so lange binden konnten".

Variabel einsetzbarer "kreativer Kopf"

Dallmann sei "ein absolut kreativer Kopf, sie hat immer unglaublich gute Ideen auf dem Platz und ist zudem sehr torgefährlich", so Rech weiter. Trainer Alexander Straus gebe ihr die nötigen Freiheiten und könne sie variabel einsetzen. Für die Nationalmannschaft lief Dallmann bislang 55-mal auf (zwölf Tore). Bei der EM im Sommer kam sie in allen sechs Spielen zum Einsatz, fünfmal wurde sie dabei eingewechselt.

Zuletzt hatten die Bayern-Frauen schon mit Torjägerin Lea Schüller und Sarah Zadrazil verlängert.