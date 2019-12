Ob eine Knie-Operation notwendig ist, sollen nach Klubangaben weitere Untersuchungen in dieser Woche zeigen. Däbritz war wegen der Blessur im Ligaspiel des französischen Vizemeisters am vergangenen Samstag gegen HSC Montpellier (1:1) nach 34. Minuten ausgewechselt worden. Die Olympiasiegerin war nach der WM von Bayern München nach Paris gewechselt. In neun Liga-Einsätzen erzielte sie bislang vier Tore. Jetzt droht ihr eine längere Pause.