Nationalspieler Süle verlässt FC Bayern zum Saisonende

Während Bayern-Präsident Herbert Hainer am Wochenende noch erklärte, dass es an Süle liege, das Angebot anzunehmen, hatte der laut "Bild" den Verein schon vor Wochen informiert, dass der 26-Jährige seinen Vertrag nicht verlängern werde. Der Kontrakt läuft im Sommer 2022 aus. Oliver Kahn bestätigte nun in einer Presserunde des FC Bayern, dass der Nationalspieler den Verein im Sommer verlassen wird.