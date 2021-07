Nationalspieler Obst wechselt zu den Bayern-Basketballern

Erst Tokio, dann München: Basketball-Nationalspieler Andreas Obst wechselt aus Ulm zum FC Bayern. Ab Ende Juli wird er zunächst aber noch mit der deutschen Nationalmannschaft an den Olympischen Sommerspielen in Tokio teilnehmen.

Obst unterschrieb bei den Münchnern einen Zweijahresvertrag bis 2023. Dies teilte der Verein mit. Am Sonntag hatte sich Obst mit der Nationalmannschaft im kroatischen Split für Olympia qualifiziert, anschließend ging's nach München zu den medizinischen Checks.

Aus der Bamberger Jugend bis zu den Bayern

In der Bundesliga spielte der 24-jährige Shooting Guard bereits für Bamberg, Gießen, Gotha und Ulm. Bei den Bayern wird er erstmals in seiner Karriere in der Euroleague auflaufen.

"Ich bin extrem glücklich, künftig wieder mit Andy zusammen zu sein. Er hat in seiner noch jungen Karriere beeindruckende Schritte zurückgelegt und sich zu einem der besten deutschen Spieler entwickelt", sagt Bayerns Sportdirektor Daniele Baiesi.

Trinchieri sorgte für Obsts Bundesligadebüt

Obst kennt Baiesi, aber auch den aktuellen Bayern-Trainer Andrea Trinchieri aus seiner Bamberger Zeit. Der in Halle an der Saale geborene Obst durchlief bei den Oberfranken die Nachwuchsteams, unter Trinchieri feierte er in der Saison 2014/15 auch sein Bundesligadebüt.

Defensivspezialist Obst gilt als hervorragender Dreier-Schütze, dies stellte er bei seinen bisherigen Klubs und auch in der Nationalmannschaft eindrucksvoll unter Beweis. Obst, der in einer Woche 25 wird, absolvierte bisher 33 Länderspiele.