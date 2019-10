Nationalmannschaft: Zielsetzung in Estland ist klar

Oliver Bierhoff möchte vier Tage nach dem Test gegen Argentinien (2:2) von der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Estland frühe Tore sehen, um jedes Zittern in der EM-Qualifikation zu vermeiden. "Ziel ist, erst gar keine Zweifel aufkommen zu lassen", sagte der DFB-Direktor zum Ziel der Reise ins Baltikum. "Wir sollten von der ersten Sekunde an deutlich machen, dass es eigentlich nur ein Ergebnis gibt und diese drei Punkte einsammeln", sagte Bierhoff am Freitag in Dortmund.

Der DFB-Tross fliegt am Samstag nach Tallinn, wo am Sonntag (20.45 Uhr/B5 aktuell überträgt das Spiel live in voller Länge) die Partie gegen den Gruppenletzten Estland ansteht. Beim Hinspiel hatte das DFB-Team in Mainz eine 8:0-Torgala gefeiert.