Nationalmannschaft unter Flick wieder mit "Euphorie und Feuer"

"Sie haben teilweise begeisternden Fußball gespielt", lobt Schmelzer. Es sei "wieder eine gute Stimmung da, Feuer und ein bisschen Euphorie". Am wichtigsten findet der Sportreporter, dass auch bei den Fans "wieder eine ganz andere Einstellung zur Nationalmannschaft zu beobachten ist".

Erfolgssystem aus der Zeit beim FC Bayern München übernommen

Schmelzer registriert einige Veränderungen im Vergleich zum früheren Bundestrainer Joachim Löw. Der aktuelle Coach spiele mit einem 4-2-3-1 das System, "das er beim FC Bayern auch hat spielen lassen". Flick setze auf einen großen Bayernblock mit sechs Spielern. "Die wissen wie er tickt und wie er spielen will", stellt Schmelzer klar.

Flick-Vertrauen für Sané fast wie eine "Wellnessoase"

Dazu gebe Flick seinen Akteuren wirklich sein "Vertrauen". Dementsprechend habe sich Leroy Sané entwickelt, der sich vor kurzem angesichts seiner schwachen Leistung noch mit großer Kritik und Pfiffen von den Fans auseinandersetzen musste. Der wirke jetzt "wie ein anderer Typ, er grätscht sich in die Herzen der Fans". Man könne zwar "nicht von einer Gehirnwäsche sprechen oder von einer Wellnessoase Nationalmannschaft", meint der Sportreporter. Aber das sei "eine tolle Geschichte". Und diesen Schwung werde der Spieler zum FC Bayern München mitnehmen, hofft Schmelzer.

"Wieder Weltmeister werden" als "sehr ambitioniertes Ziel"

Auch mit Blick auf die nächste Weltmeisterschaft in Katar sei durchaus Optimismus angesagt. "Es sind jetzt alle in einer gewissen Euphorie und sagen, wir wollen wieder angreifen und im Konzert der Großen wieder mitspielen", sagt Schmelzer. Genau in diesem Sinne hätte Kapitän Manuel Neuer ja geäußert: "Ich bin hier, um wieder Weltmeister zu werden". Das sei zwar durchaus ein "sehr ambitioniertes Ziel, aber zumindest habe man damit wieder eines". Man könne auch bereits jetzt erkennen, wie es umgesetzt werden soll. Einzig und allein wurde damit "aber auch die Erwartungshaltung erheblich gesteigert", sagt der Reporter. Es bleibt also spannend.