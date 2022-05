Nationalmannschaft: Über Marbella nach Katar

Training und Freizeit

An der Costa del Sol will der 57-Jährige seine Stars auf das große Ziel einschwören. Von Dienstag bis Freitag hat er neben taktischen Besprechungen täglich eine Trainingseinheit im nahe gelegenen Marbella Football Center angesetzt. Dort trainierte am Montagvormittag noch ein anderer Star: Erling Haaland. Die Nachmittage stehen Kapitän Manuel Neuer, Thomas Müller und Co. mit den Familien zur freien Verfügung.

Von einer Lustreise will Flick aber nichts wissen, auch wenn auf der großzügigen Anlage der riesige Poolbereich, der 27-Loch-Golfplatz sowie mehrere Restaurants und Bars reichlich Abwechslung bieten. "Wie man trainiert, so spielt man auch", mahnte Flick höchste Konzentration auch unter der spanischen Sonne an: "Wir brauchen Intensität. Ich möchte, dass die Spieler aktiv sind."