Nationalmannschaft: Trainingsstart nach negativen Corona-Tests

Alle Corona-Tests bei der der deutschen Fußball-Nationalmannschaft waren bislang negativ. "Wir haben vorher schon Testungen durchgeführt, so, dass wir sicher sind, wenn wir dann in den Trainingsbetrieb starten, dass dann auch alle gesund sind und werden dann die ganze Zeit im Hotel bleiben", so erklärt Manager Oliver Bierhoff das Procedere. "Keine Zahnpasta kaufen gehen, keine Besuche empfangen, keine anderen Tätigkeiten irgendwo durchführen, damit wir dort alles gesichert haben", lautet sein Nachsatz. Die negativen Corona-Tests waren Bedingung für die Aufnahme des Trainingsbetriebs.

Bundestrainer Löw: "Belastungssteuerung wichtiger denn je"

Bei der ersten Übungseinheit im ADM-Sportpark hatte Löw insgesamt 20 Spieler zur Verfügung. Der Dortmunder Nico Schulz fehlte wegen Wadenproblemen und reist aus dem DFB-Quartier ab. Luca Waldschmidt absolvierte nur eine individuelle Einheit, nachdem er am Vorabend noch ein Testspiel mit seinem neuen Club Benfica Lissabon absolviert hatte. Die Champions-League-Finalisten des FC Bayern sowie die Teilnehmer der Halbfinalpartie von RB Leipzig sind noch nicht im Kader. Bundestrainer Joachim Löw legt Wert auf die Belastungssteuerung, die sei "jetzt wichtiger denn je".

Zweimal Nations League, live auf B5 aktuell

Die Nationalmannschaft bestreitet am Donnerstag in Stuttgart gegen Spanien (live ab 21.00 Uhr in B5 aktuell und im Stream) und am Sonntag in Basel gegen die Schweiz (live ab 21.00 Uhr in B5 aktuell und im Stream) die nächsten Begegnungen.