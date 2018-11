Nationalmannschaft: Thomas Müller vor seinem 100. Länderspiel

Sein erstes Länderspiel hat Müller am 3. März 2010 gegen Argentinien bestritten (0:1). Kurz danach habe er bei der WM in Südafrika "Argentinien aus dem Stadion geschossen mit seinen Toren", erinnerte Löw. 38 Mal traf Müller in seinen bisher 99 Spielen für Deutschland. 2014 trug er in Brasilien fünf Treffer zum WM-Triumph bei. "100 Länderspiele sind natürlich eine starke Marke, die man selbst vielleicht mal erreichen möchte", erklärte Müllers junger Bayern-Kollege Joshua Kimmich. "100 Länderspiele sind schon ein Brett."