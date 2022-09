DFB-Team: Bayernspieler Neuer und Goretzka haben Corona

Fußball-Bundestrainer Hansi Flick fehlen zwei zentrale Spieler in den bevorstehenden Nations-League-Partien gegen Ungarn (23. September) und in England (26. September). Kapitän Manuel Neuer und Mittelfeldspieler Leon Goretzka vom FC Bayern wurden positiv auf das Coronavirus getestet.

Coronafall im privaten Umfeld

Beide Spieler "wurden isoliert und werden das Teamhotel verlassen", teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit. Die medizinische Abteilung des DFB hat beim gesamten Team einen Antigen-Schnelltest durchgeführt, weil es im privaten Umfeld eines der beiden Spieler einen positiven Coronafall gegeben hat. Beide seien symptomfrei. Am Nachmittag verließen beide tatsächlich das Hotel gemeinsam in einem Auto, Neuer am Steuer, Goretzka auf dem Beifahrersitz, beide mit FFP2-Masken.

Tägliche Tests für alle Kontaktpersonen

Anreisevoraussetzung für alle Spieler und Betreuer war ein negativer Antigen-Schnelltest. In den kommenden Tagen sollen nun laut DFB alle Kontaktpersonen der beiden Spieler täglich getestet werden.

Torwart Baumann nachnominiert

Die FC-Bayern-Mannschaft war am vergangenen Sonntag geschlossen auf dem Münchner Oktoberfest. Für Neuer wurde Torwart Oliver Baumann von 1899 Hoffenheim nachnominiert. Für Goretzka rutschte der Wolfsburg Maximilian Arnold ins Team.

Auch Brandt reist ab

Ebenfalls abreisen musste der Dortmunder Julian Brandt. Nach DFB-Angaben habe er einen grippalen Infekt, sein Coronatest fiel negativ aus.