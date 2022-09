Nationalmannschaft: Musiala soll es gegen England richten

London, Wembley, England - die Aussicht auf einen sehr speziellen Fußballabend mit großen Emotionen elektrisiert den Jüngsten im DFB-Kader ganz besonders. Beim Abschlusstraining der Nationalmannschaft hatte Musiala besonders kunstvoll mit einem Ball jongliert. Danach schob er mit dem Manchester-Profi Ilkay Gündogan als weiterem England-Experten noch ein paar Kurzpässe hin und her.

Nach seinem erfolglosen Joker-Einsatz beim ernüchternden 0:1 gegen Ungarn soll Musiala in London gegen England (26.9., 20.45 Uhr, Radio-Livereportage) von Anfang an auflaufen, das bestätigte der Bundestrainer Hansi Flick. "Das ist für ihn auch eine tolle Sache."

Chance für Schlotterbeck und Havertz?

Der Bundestrainer wird nach der ernüchternden Niederlage gegen Ungarn (0:1) noch weitere Veränderungen vornehmen. Der gelbgesperrte Abwehrchef Antonio Rüdiger dürfte durch Nico Schlotterbeck ersetzt werden, der mit Niklas Süle innen ein Dortmunder Duo bilden könnte. "Wir überlegen noch, wie wir das machen", sagte Flick am Sonntag, und er brachte Matthias Ginter oder Armel Bella Kotchap als Alternativen ins Spiel. Rechts hinten wird in der Viererkette Thilo Kehrer erwartet, auch Kai Havertz könnte im Wembley-Stadion in die Startelf rücken.

"Wir wollen das eine oder andere noch mal taktisch machen und den Spielern vor allem unser Vertrauen schenken", sagte der Bundestrainer. Im Tor wird wie schon gegen Ungarn Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona stehen.

Zweikampf-Verletzung mit Müller so gut wie verheilt

Vor wenigen Tagen hatte sich Musiala im Training verletzt. Bei einem Zweikampf mit Thomas Müller zog er sich eine schmerzhafte Risswunde am Bein zu. Die wurde zugleich medizinisch versorgt und ist inzwischen so gut wie verheilt.

Musiala: "England ist mein zweites Zuhause"

Musiala war im Alter von sieben Jahren mit der Familie nach England gezogen. Dort wurde er beim FC Chelsea ausgebildet. Im Jahr 2019 wechselte er zum FC Bayern und startete in München rasant durch. Noch heute sagt er: "England ist mein zweites Zuhause".

Letzter Einsatz in Wembley beim WM-K.o.

Als Junior spielte Musiala überwiegend für die englischen U-Teams, ehe er sich für die deutsche A-Nationalmannschaft entschied. Spiele gegen England sind für ihn darum "etwas Großes". Erlebt hat er dieses Gefühl schon, sogar in Wembley: Flick-Vorgänger Joachim Löw wechselte ihn beim deutschen K.o. gegen England im EM-Achtelfinale 2021 aber erst in der Nachspielzeit ein - zu spät.

Beim Hinspiel in München ausgezeichnet

Beim 1:1 im Nations-League-Hinspiel im Juni gegen die Engländer spielte Musiala dafür beim Heimspiel in München groß auf. Die Fans wählten ihn zum "Spieler des Spiels". Beim abschließenden Nations-League-Spiel in England kann er erneut beweisen, was in ihm steckt.