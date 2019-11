Nationalmannschaft: Löws Siegversprechen

"Beide Mannschaften haben uns das Leben nicht so einfach gemacht in den ersten Spielen, aber wir werden beide Spiele daheim gewinnen, wir werden uns qualifizieren", sagte der Bundestrainer bei der Ankunft im Teamhotel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Düsseldorf. Die DFB-Elf will in den Partien gegen Weißrussland am Samstag in Mönchengladbach und drei Tage später in Frankfurt gegen Nordirland (B5 aktuell überträgt beide Partien in voller Länge live) die Turnierteilnahme 2020 perfekt machen.

Das Fehlen der verletzten Niklas Süle, Marco Reus, Kai Havertz, Julian Draxler, Antonio Rüdiger, Marcel Halstenberg, Thilo Kehrer und Kevin Trapp macht die Sache nicht leichter. Löw muss wieder improvisieren, zumal auch Emre Can gegen Weißrussland noch rotgesperrt und auch der Einsatz von Niklas Stark wegen eines Nasenbeinbruchs noch fraglich ist.