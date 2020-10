Nationalmannschaft: Löw nominiert 29er-Kader für Länderspiele

Der Dortmunder Mahmoud Dahoud und Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach sind erstmals im Aufgebot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Auch die FC-Bayern-Spieler um Kapitän Manuel Neuer und die Stars von RB-Leipzig, die Löw zuletzt nach dem Champions-League-Turnier in Lissabon geschont hatte, sind wieder dabei.

Fehlen werden dagegen die verletzten Leroy Sané, Thilo Kehrer und Marc-Andre ter Stegen und der zuletzt an Corona erkrankte Ilkay Gündogan. Auch Dortmund-Kapitän Marco Reus fehlt nach seiner längeren Verletzungspause noch.

Die Gegner: Türkei, Ukraine, Schweiz

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) trifft am Mittwoch (7. Oktober) in Köln - voraussichtlich vor bis zu 9.000 Zuschauern - in einem Testspiel auf die Türkei. Dort sollen die Bayern- und Leipzig-Rückkehrer sowie Toni Kroos aber noch geschont werden.

Am 10. Oktober muss die DFB-Elf dann im Corona-Risikogebiet Ukraine zu einem Pflichtspiel in der UEFA-Nations-League antreten, drei Tage später geht es erneut in Köln, ebenfalls in der Nations League, gegen die Schweiz. In den ersten beiden Nations-League-Spielen, den ersten Länderspielen nach der Coronapause, hatte Deutschland gegen Spanien und gegen die Schweiz jeweils 1:1 gespielt.

Für einen Aufreger hatte Löws Team aber vorallem dadurch gesorgt, dass es die Strecke von Stuttgart nach Basel - 180 Kilometer Luftlinie - geflogen ist, während der Mannschaftsbus parallel in die Schweiz gefahren ist. Der DFB hatte sich einen veritablen Shitstorm in den sozialen Medien eingehandelt.