Nationalmannschaft: Löw erklärt EM-Halbfinale zum "Minimalziel"

EM-Halbfinale als "Minimalziel"

Trotz allem hat Löw den Halbfinaleinzug bei der in das kommende Jahr verlegten Fußball-Europameisterschaft zum "Minimumziel" erklärt. Bis auf die WM 2018 erreichte der 60-Jährige mit der deutschen Nationalmannschaft diese Vorgabe bei allen anderen Turnieren in seiner Zeit als Bundestrainer.

"Wir befinden uns noch immer in einem Prozess, haben eine junge Mannschaft. Wir lassen uns von unserem Weg nicht abbringen" Joachim Löw.

Die Ambitionen sind also nach wie vor hoch beim Deutschen Fußball-Bund (DFB), der seit dem schmählichen Aus bei der Weltmeisterschaft 2018 beteuert, dass er in einem doch größeren Umbruchprozess stecke. Der Bundestrainer wird in den drei ausstehenden Spielen des Jahres unter noch größerer öffentlicher Beobachtung stehen. Nach dem Test in Leipzig gegen Tschechien kann sich das DFB-Team mit Siegen gegen die Ukraine und in Spanien aus eigener Kraft für das Finalturnier der Nations League qualifizieren. Das wird aber erst nach dem EM-Halbfinale ausgetragen.