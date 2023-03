Nationalmannschaft: Konkurrenzkampf und Breite für die Heim-EM

Die Nationalmannschaft probiert den neuen Anzug an. Die DFB-Elf trifft sich zum ersten Mal nach der enttäuschenden WM in Katar und begrüßt eine Menge neue Gesichter. "Für uns ist es enorm wichtig, den Kader in der Breite aufzustellen", erklärte Bundestrainer Hansi Flick die vielen Debütanten, den Blick gerichtet auf die Heim-EM im kommenden Jahr: "Wir haben den Weg gewählt, um zu schauen: Wer könnte das Potenzial haben, 2024 bei der Euro dabei zu sein?"

Sané und Müller nicht dabei: "Konkurrenzkampf tut allen gut"

Dieses Potenzial sieht Flick vor allen Dingen in diesen sechs Spielern: Josha Vagnoman (VfB Stuttgart), Marius Wolf (Borussia Dortmund), Kevin Schade (FC Brentford), Felix Nmecha (VfL Wolfsburg), Malick Thiaw (AC Mailand) und Mergim Berisha vom FC Augsburg.

Dafür bleiben neben den Bayern-Spielern Leroy Sané und Thomas Müller auch Ilkay Gündogan, Niklas Süle und Antonio Rüdiger zuhause. "Man hätte die Spieler alle mitnehmen können, die wären auch gerne dabei gewesen." Aber: Flick "hätte ihnen nicht die Möglichkeit gegeben zu spielen". Sie hätten also mittrainieren können, aber für die Länderspiele waren nun bewusst andere Fußballer im Fokus.

Laut Rudi Völler, der seinerseits seine Debüt-Pressekonferenz als Sportdirektor gab, auch eine Nominierung mit dem Hintergedanken, den etwas eingeschlafenen Kampf um die Berufung in die Nationalmannschaft wieder anzuheizen: "Ein gewisser Konkurrenzkampf tut allen gut", sagte Völler.

U21 als Kaderschmiede: "Zusammenhalt kreieren"

Auffällig bei der Kaderzusammenstellung war, dass viele der Nominierten aus der U21-Nationalmannschaft hochgezogen wurden. Auch dies ist Teil einer größer angelegten Strategie, die die DFB-Elf aus ihrer Krise herausführen soll. Die höchste Jugendnationalmannschaft soll wieder vermehrt als Kaderschmiede für die A-Mannschaft fungieren - so wie es bei dem Kern der Weltmeistermannschaft von 1990, der auch Völler angehörte, und dem Team von 2014 war.

Sowohl Flick als auch Völler sprachen deshalb immer wieder von der "Verzahnung" zwischen den beiden Mannschaften. Daher sollen die beiden Mannschaften vor den Testspielen gegen Peru (Samstag, 25.03., 20.45 Uhr) und Belgien (Dienstag, 28.03., 20.45 Uhr) "Tür an Tür" trainieren und laut Völler gemeinsam essen sowie zusammen "in einer lockeren Runde einen ungezwungenen Abend verbringen". Und so "Zusammenhalt kreieren".

Bayern-Talent Wanner: Noch kein fixes Bekenntnis zum DFB

Ob auch FC-Bayern-Talent Paul Wanner künftig zu dieser Kaderschmiede zählen wird, ist weiter unklar. Bislang kam er für die U17 und U18 des DFB zum Einsatz, besitzt aber auch die österreichische Staatsbürgerschaft. "Er möchte den Weg mit dem DFB weiter gehen, ohne endgültig eine Entscheidung zu treffen", sagte der U21-Trainer Antonio di Salvo. Österreichs Teamchef Ralf Rangnick will den Youngster mit der doppelten Staatsbürgerschaft für seine Auswahl gewinnen.

Bei einem Treffen mit Wanner, dessen Vater und dessen Berater "vor zehn Tagen haben wir ihm den Weg aufgezeigt, den es in Deutschland gibt", berichtete di Salvo. Der 17-jährige Wanner, jüngster Bundesliga-Spieler in der Geschichte des deutschen Rekordmeisters und bei den Profis bereits achtmal im Einsatz, sei "ein riesiges Talent". Di Salvo warnte aber vor zu großen Erwartungen. "Ich bin der Meinung, dass er Schritt für Schritt gehen soll. Er hat in letzter Zeit sehr wenig gespielt", sagte er.