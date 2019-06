Nationalmannschaft: Klare Vorgaben für den "Ersatz-Jogi"

Der Bundestrainer, der wegen einer Arterien-Quetschung in einer Klinik behandelt wird, hat in der EM-Qualifikation zwei Siege fest eingeplant. Sorg, bisher als Löws Co-Trainer vor allem als beobachtender Tribünen-Adler in der Öffentlichkeit bekannt geworden, muss nun als Jogi-Ersatz am Samstag in Borissow gegen Weißrussland und drei Tage später in Mainz gegen Estland den Sechs-Punkte-Auftrag erfüllen.