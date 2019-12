Nationalmannschaft: Testspiel gegen Italien in Nürnberg

Keller: "Wollen Begeisterung wecken"

Keller zeigte sich vor allem mit der Wahl des Stadions in Nürnberg zufrieden. "Nicht nur, weil unser EM-Quartier in unmittelbarer Nähe in Herzogenaurach liegt, sondern auch, weil wir bei der EM unsere drei Gruppenspiele in München absolvieren. Mit einem guten Auftritt wollen wir unsere Fans vor Ort auf die EM einstimmen und Begeisterung wecken", sagte der DFB-Präsident.

Oliver Bierhoff, DFB-Direktor Nationalmannschaften und Akademie, bezeichnete Spanien und Italien als "zwei Ausnahmemannschaften". Dies sei "mit Blick auf das Turnier von großem Wert", so Bierhoff:

Während des EM-Trainingslagers im österreichischen Seefeld soll ein Länderspiel in Basel gegen die Schweiz stattfinden, bevor die Generalprobe für die EURO (12. Juni bis 12. Juli) in Deutschland ausgetragen wird.