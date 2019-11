Nationalmannschaft: Goretzka lobt gute Atmosphäre

Bayern-Profi Leon Goretzka lobte bei der Pressekonferenz in Düsseldorf die gute Stimmung innerhalb der Mannschaft. Atmosphärisch "haben wir einen Schritt nach vorn gemacht", so der Mittelfeldspieler, der gute Chancen hat, am Samstag in der Partie gegen Weißrussland (Anstoß: 20.45 Uhr/B5 aktuell überträgt die Partie live in voller Länge), in der Startelf zu stehen.

Goretzkas Einschätzung ist auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass es auch die schlechte Stimmung innerhalb der DFB-Auswahl war, die als Grund für das Vorrunden-Aus bei der WM 2018 gilt. Inzwischen hätten die Spieler gewisse Prinzipien und Werte besprochen, die sie leben wollen, so Goretzka.

"Wir sind ein kunterbunter Haufen mit richtig geilen Typen." Leon Goretzka