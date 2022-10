Nationalmannschaft: Flicks noch geheime WM-Kaderliste

Hansi Flick lässt sich nicht in die Karten schauen. Kein Wort zu den Chancen von Niclas Füllkrug, kein Satz über Mario Götze, nichts Konkretes zu Mats Hummels. Die erste Kaderliste für die WM in Katar, die der Bundestrainer am Freitag beim Fußball-Weltverband FIFA vorzulegen hatte - streng vertraulich!

Experten tippen auf Füllkrug

Und doch nicht so geheim. "Ich habe nichts gehört, gehe aber davon aus, dass Niclas auf dieser Liste stehen wird", sagte Clemens Fritz, Leiter Profifußball und Scouting beim Füllkrug-Klub Werder Bremen. Die Personalie des Torjägers wird seit Wochen heiß diskutiert, es gibt kaum einen Experten, der den 29-Jährigen nicht mit zum Turnier (20. November bis 18. Dezember) nehmen würde.

Mindestens 35, maximal 55 Spieler auf der Liste

Flick tritt dort mit dem Ziel an, "Weltmeister zu werden", wie er und Oliver Bierhoff mehrfach unterstrichen. Über seine Liste? Sagte er: nichts. Dabei ist sie ein erster, wichtiger Fingerzeig für die Jagd nach dem fünften Stern. Mindestens 35 musste und bis zu 55 Spieler durfte Flick bei der FIFA melden - Nachrücker sind nicht möglich. Heißt: Wer Flick bis jetzt nicht überzeugt hat, wird nicht zu den drei Torhütern und 23 Feldspielern gehören, mit denen er in die Wüste fliegt.

Endgültiger Kader wird am 10- November bekanntgegeben

Am 10. November will der Bundestrainer seine 26 Stars für Katar nennen, vier Tage später ist bei der FIFA Meldeschluss. Für die Mehrheit der Fans steht fest: Füllkrug muss dabei sein. In einer Umfrage der Voting-App FanQ im Auftrag des SID sprachen sich 59 Prozent der Befragten für eine Nominierung des Stürmers aus.

Flick und sein Trainerstab grübelten von Montag bis Donnerstag in einer Klausurtagung in der Frankfurter DFB-Zentrale auch über diese Frage. Das Gros des Kaders - um voraussichtlich sieben Profis von Bayern München - steht. Doch Flick, das hat er mehrfach betont, sucht noch nach Spielern für "die besonderen Momente".

Flicks Lob für Hummels

Wie Füllkrug. Oder wie Götze, der 2014 in Rio den vierten Stern vom Nachthimmel schoss. Flick hat beide im Blick, ebenso Hummels. "Hut ab vor seiner Entwicklung in dieser Saison. Er wirkt sehr fit", wiederholte er seine Einschätzung des Dortmunders. Bezüglich einer WM-Nominierung habe er sich aber "noch nicht zu 100 Prozent entschieden".

Namen von Sensationsspitzenreiter Union Berlin stehen wohl nicht auf der Liste. "Nein", antwortete Trainer Urs Fischer auf die Frage, ob er von Flick Informationen erhalten habe. Das aber wäre ja vermutlich der Fall gewesen, meinte Fischer, wenn einer seiner Spieler berücksichtigt worden wäre.

Augsburgs Berisha mit Außenseiterchancen

Angesichts der Sturmprobleme fiel auch der Name Mergim Berisha. "Wenn er seine Leistung abruft, hat er durchaus Chancen", sagte Trainer Enrico Maaßen, der den ehemaligen U21-Nationalspieler beim FC Augsburg betreut.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wird Flicks erste Liste nicht veröffentlichen. "So leicht wollen wir euch die Arbeit nicht machen", sagte Geschäftsführer Oliver Bierhoff und schlug den neugierigen Reportern schmunzelnd vor: "Da müsst ihr bluffen und sagen: Du bist ja auf der Liste, Glückwunsch! Und dann schauen wie er reagiert."