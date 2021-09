Nationalmannschaft: Flick-Debüt mit glanzlosem Sieg

Die nächsten Spiele live beim BR

Schon am Sonntag (05. September) steht mit dem Spitzenspiel in der Gruppe J gegen Armenien in Stuttgart die nächste Bewährungsprobe an. Dort könnte bereits der für das Direktticket nötige Platz eins erobert werden. Am Mittwoch (08. September) trifft die DFB-Auswahl in Reykjavik auf Island. BR24 Sport überträgt beide Spiele in der Radio-Livereportage.