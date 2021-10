Nationalmannschaft: Flick baut auf "München-Block"

Weltmeistercoach Löw war 2006 mit fünf Siegen als Bundestrainer gestartet. Flick kann das nun nachmachen. Er will in Skopje (Ab 20.45 Uhr in der Radio-Livereportage und im Stream) wieder eine Mannschaft mit "enormer Aktivität" sehen und mit der DFB-Elf den fünften Sieg im fünften Spiel einfahren. Einfach wird das allerdings nicht, denn die Mazedonier haben in drei Quali-Heimspielen noch kein Gegentor kassiert. "Die Stimmung im Stadion wird super sein. Die Mazedonier wittern im Heimspiel ihre Chance gegen uns", glaubt Flick.

FC Bayern als Rückgrat der DFB-Elf

Flick wollte zwar nicht mehr Trainer des FC Bayern München sein, dennoch sind es vor allem Spieler des Rekordmeisters, auf die Flick sich stützt. Acht Bayern-Profis zählt der DFB-Kader, sie besetzen die meisten Schlüsselpositionen und haben die Spielidee und Arbeitsweise des Bundestrainers aus dessen kurzer Titelära beim FCB noch im Blut. Die Münchner Torschützen Serge Gnabry und Müller bewahrten ihn und sein Team gegen Rumänien vor einem ersten Rückschlag in der Findungsphase. "Wenn man einen Trainer schon mal gehabt hat, steckt einem die Philosophie in den Knochen", bestätigte Gnabry.

Die Taktgeber Joshua Kimmich und Leon Goretzka nennt Flick als "eines der besten Mittelfeldduos, die es aktuell gibt". Am Sonntag meldete sich auch der Kapitän zurück. Flick kann nach muskulären Problemen wieder mit Manuel Neuer im Tor planen.