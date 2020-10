Nationalmannschaft droht Geisterspiel gegen die Türkei

Das Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Türkei am Mittwoch (Anstoß 20.45 Uhr, Live-Reportage auf B5 aktuell) könnte zum "Geisterspiel" werden. Die Sieben-Tage-Corona-Inzidenz im Spielort Köln lag am Montag mit 38,8 pro 100.000 Einwohnern über dem Grenzwert von 35.

Bierhoff: Hoffnung auf Zuschauer "nicht so groß"

Es "liegt nicht in unserer Hand", sagte Oliver Bierhoff, Sportdirektor des Deutschen Fußball-Bundes, auf einer Pressekonferenz am Montag: "Das hängt vom Gesundheitsamt in Köln ab. Meine Hoffnung ist nicht so groß, dass wir vor Zuschauern spielen können."

Ursprünglich war geplant, beim Länderspiel bis zu 9.200 Zuschauer zuzulassen, der DFB will Freikarten verteilen. Die endgültige Entscheidung, ob mit oder ohne Fans gespielt wird, soll am Dienstag fallen. Der 1. FC Köln hatte sein Bundesligaspiel am vergangenen Samstag noch vor 300 Zuschauern ausgetragen.

19 statt 29 Spieler zum Auftakt - Werner fehlt

Von ursprünglich 29 nominierten Akteuren konnte Bundestrainer Joachim Löw am Montag in Köln 19 Spieler begrüßen. Timo Werner vom FC Chelsea fehlte wegen einer Erkältung und wird wohl auch gegen die Türkei noch nicht spielen.

Die fünf FC-Bayern-Profis Manuel Neuer, Niklas Süle, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnabry, die beiden Leipziger Marcel Halstenberg und Lukas Klostermann sowie der angeschlagene Toni Kroos von Real Madrid werden erst am Dienstagabend zum Team stoßen. Auch sie will Löw gegen die Türkei noch schonen.

Bierhoff: "Wollen erfolgreich Fußball spielen"

Sportdirektor Bierhoff ließ dennoch keine Zweifel daran, dass die deutsche Nationalmannschaft den Länderspiel-Dreierpack motiviert und mit dem Ziel, Siege einzufahren, angeht. "Wir wollen sie meistern und erfolgreich meistern. Wir wollen auf der Länderspielreise erfolgreich Fußball spielen, guten Fußball spielen und als Mannschaft zusammenfinden", so Bierhoff.

Nations-League-Spiele in der Ukraine und gegen die Schweiz

Nach dem Testspiel gegen die Türkei stehen für die DFB-Elf noch die Nations-League-Spiele in der Ukraine (10. Oktober) und gegen die Schweiz (13. Oktober) erneut in Köln auf dem Programm. Die Ukraine zählt derzeit zu den Corona-Risikogebieten.