Nationalmannschaft blickt auf Katar und auf das nächste Spiel

Beim so genannten "Dialog-Forum", auf dem verschiedene Experten ihre Einschätzung über die aktuelle Lage in Katar abgeben, hat sich auch die Nationalmannschaft informiert. Der DFB hatte zu der Veranstaltung mehrere Interessengruppen eingeladen, unter anderem von der FIFA und von Fanvertretern.

Bierhoff: Entwicklung in Katar reicht "in vielen Dingen nicht"

"Es hat sich vieles bestätigt, was ich auch auf meiner ersten Reise mitbekommen habe vor Ort", erklärte der Nationalmannschafts-Direktor Oliver Bierhoff. Er betonte, es sei zwar "eine Entwicklung da in der gesamten Region". Es reiche aber "in vielen Dingen nicht".

Bevorstehende Nations-League-Partien "wichtiger Maßstab"

Trotz alledem geht der Blick schnell wieder auf den Trainingsplatz. Schließlich haben die bevorstehenden Nations-League-Begegnungen einen höheren Stellenwert als früher. "Es ist auf jeden Fall ein wichtiger Maßstab gegen diese Mannschaften zu spielen", erklärt Kapitän Manuel Neuer.

Italien spielt mit einem anderen Ball

Dabei ist auch der Ball eine große Herausforderung. Der nächste Gegner Italien (4.6., 20.45 Uhr, Radio-Livereportage) spielt nämlich mit einem anderen Modell als dem bekannten Fabrikat. Bundestrainer Hansi Flick sieht darin aber kein Problem. Stattdessen arbeitet er an der Fitness seines Teams. Dazu will er die Spielphilosophie einstudieren. Deshalb führt der Coach auch zahlreiche Gespräche mit seinen Spielern.