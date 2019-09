Fußball-Nationalmannschaft: Auf Bayerns Gnabry ist Verlass

Bereits vor der Partie gegen die Niederlande am vergangenen Freitag (2:4) hatte Bundestrainer Joachim Löw dem schnellen Flügelspieler des FC Bayern herausgehoben und gelobt. Die Eindrücke, die der 24-Jährige im Verein wie auch in seinen bisher nun zehn A-Länderspielen waren so gut, dass sich Löw zu einer Quasi-Einsatzgarantie für den gebürtigen Stuttgarter durchrang. Die Partie gegen die Niederlande, als Gnabry den 1:0-Führungstreffer erzielte, wie auch nun das Spiel in Nordirland geben dem Bundestrainer Recht: In zehn Spielen für den DFB traf Gnabry neunmal - eine beeindruckende Quote.